Sancar: Amaç ittifakları tartışmak değil

HDP’nin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı DEVA Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Buldan, Sancar ve Babacan, ziyaret sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Buldan, “Daha önce Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile görüştük. Merkez Yürütme Kurulu'nda aldığımız karar doğrultusunda siyasi partileri ziyaret ediyoruz. Öğleden sonra da CHP’yi ziyaret edeceğiz.” diye konuştu.

Buldan’ın ardından konuşan Sancar, “Temel gündem konuları ekonomik kriz ve buradan çıkış yolları idi. Bunla ilgili pek çok başlığı da istişare ettik. Amaç ittifakları tartışmak değil, amaç sorunlar karşısında ortak karar alma mekanizmalarını hayata geçirmektir.” dedi.

"Siyasi partilerle yakın diyalog halindeyiz"

“Kurumsal yapılarımız örselenmiş durumda. Hukuk tanımayan bir yönetim zihniyeti var. Bunun için çalışıyoruz. Bu süre içerisinde de siyasi partilerle yakın diyalog içindeyiz. Parlamenter sistemi destekleyen siyasi partilerle daha da yakın istişare içindeyiz.” diyen Babacan ise şöyle konuştu:

“Ülke şu anda çoklu kriz ortamından geçiyor. Belki son birkaç yıldır ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik gündemde olsa da ülkemiz çok derin bir demokrasi krizinden geçmekte. Bu krizlerin sebeplerine baktığınızda kötü yönetimi görüyoruz. Sadece sistem meselesi de değil. Aynı zamanda ülkeyi yöneten sistemin değişmesi gerekiyor. Bu, ancak seçimle mümkün. Son derece zor şartlardan geçiyoruz. İlk adımı mutlaka özgürlüklerle başlatmak gerekiyor. Bu çerçevede HDP eş genel başkanları ile mevcut ekonomik krizi değerlendirdik hem de güçlendirilmiş parlamenter sistemi açıkladık.”