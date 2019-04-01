ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
15 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • 'Sandık başkanları gözaltında' haberlerine yalanlama

'Sandık başkanları gözaltında' haberlerine yalanlama

İstanbul Valiliği, "İstanbul'da bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

'Sandık başkanları gözaltında' haberlerine yalanlama
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

İstanbul Valiliği, bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinin açıklamasında, "Basında yer alan 'İstanbul'da bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.