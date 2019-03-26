'Sandık milli iradenin yıkılmaz kalesidir'

26 Mart 2019

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Adıyaman'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Şimdi önlerinde yeni bir imtihan bulunduğunu, 4 gün sonra seçim yapılacağını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşallah 4 gün sonra sandıklara gidecek oylarımızı kullanacağı. Oylarımızla bir kez daha ülkemizin, şehrimizin geleceğini tayin edeceğiz. Belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı seçmenin yanında çok daha kritik kararlar vereceğiz. Adıyaman'ın Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını nasıl karşılayacağını da tayin edeceğiz. Şunu hiçbir zaman unutmayın kardeşlerim. Sandık bizim namusumuzdur. Sandık, milli iradenin, aşılmaz, sarsılmaz, yıkılmaz kalesidir. Sandık, milletimizin bedel ödeyerek, mücadeleler vererek elde ettiği çok önemli bir kazanımdır. Serbest seçimler insanımızın CHP'nin faşist, baskıcı zihniyetinden söke söke aldığı bir haktır. Bakmayın CHP'nin 'bu ülkeye demokrasiyi biz getirdik' demesine, hak ve özgürlük mücadelesinin sandıkta başarıya ulaşmasında merhum Menderes'in, Hasan Polatkan'ın, Fatin Rüştü Zorlu'nun hakkı vardır. O sandıkta Mamak'ta tek tek tırnakları sökülen koç yiğitlerin çığlığı vardır."

"Meşru olmayan yollara tevessül ediyorlarmış"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilerin tezahüratları üzerine ise şunları söyledi:

"Seçimden sonra, inşallah Kahta gene rekor, ondan sonra biz Kahta'dayız. Sincik var, Samsat var. Ama bir şeyler duyuyorum. Besni bize kırgın mı, var mı öyle bir şey? Bir şeyler yapıyorlarmış. Meşru olmayan yollara tevessül ediyorlarmış. Bak şunu söyleyeyim, şunu bilin, bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar. Zira şurada on binler ne için duruyor, neyin mücadelesini veriyor? Kendi makam, mevkisi için affedersin bu davayı satanlara kusura bakmasınlar, biz Bay Kemal gibi koltuğa yerleşip, ondan sonra oradan saf dağıtanlardan değiliz. Biraz sonra bazı şeyleri izleteceğim sizlere. Kardeşlerim, buralara durup dururken gelmedik. Gökten zembille de buralara inmedik. Tırnaklarımızla kazıya kazıya buralara geldik. Eğer benim milletim bugün Adıyaman'ın tüm ilçelerinde, beldelerinde bu kardeşine sahip çıkıyorsa, bu evladına sahip çıkıyorsa, bunun bir sebebi var. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik."

"Sen kimi aldatıyorsun?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin, şunları söyledi:

"Bu Bay Kemal'de utanma yok. Geçen 'Başörtüsü sorununu biz çözdük' diyor. Ya sen neyi çözdün? İkna odalarının sorumlusu olan kadın, İstanbul Üniversitesi'nde rektör yardımcısıydı, senin partinin milletvekili oldu. Sen kimi aldatıyorsun?"

"Türk demokrasisinin gücünü göstereceğiz"

Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edildiğini hatırlatan Erdoğan, "9 kişinin idam edildiği gün darbecilerin elini sıkmak için kuyruğa giren Avrupa'nın ikiyüzlü siyasetçilerine bir kez daha Türk demokrasisinin gücünü göstereceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki vatandaşlara hitaben, "Pensilvanya'dan, Kandil'den, Avrupa'dan, Türk milletinin iradesine ipotek koymaya çalışan alçaklara sandıkta esaslı bir ders verecek miyiz?" dedi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinden kulağına bazı kirli haberler geldiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Buna üzüldüm. İnşallah Besnili kardeşlerim çevrilen kirli oyunları sandıkta düzeltecek."

"Tütün meselesini kökten çözüme kavuşturacağız"

Tütün konusunda herhangi bir geriye gidiş olmadığını söyleyen Erdoğan, şunları aktardı:

"Geçmişte tütünün satışı yasakken biz kooperatifler aracılığıyla tütünün değerinden satılmasına imkan sağladık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir. Meclis'imizde gerekli yasal düzenlemer yapılmıştı, yakında yönetmeliğini çıkarıp bu meseleyi kökten çözüme kavuşturacağız."

Erdoğan, siyasetin omurga, dirayet ve cesaret işi olduğunu belirterek, "Siyaset tankların arasından kaçıp gidenlerin işi değildir." diye konuştu.

Kaynak: AA