Saner: Rum kesimiyle geçiş kapılarının açılmasına hazırız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, İki Toplumlu Sağlık Komitesi'nin, geçişlerin başlaması konusunda ortak karar alması gerektiğini, bu kararın alınması halinde KKTC hükümetinin, Kıbrıs Rum kesimiyle sınır kapılarını açmaya ve geçişlerin yarından başlamasına hazır olduğunu belirtti.

Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu'nun ardından alınan kararlara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Rum kesimiyle geçiş kapılarının açılması konusunu da ele aldıklarını ve buna imkan tanıyan kararlar aldıklarını belirten Saner, KKTC hükümetinin çalışmalarını tamamladığını ve hazır olduğunu kaydetti.

Saner, "14 günlük vaka sayıları dikkate alınarak, günübirlik geçişlerin ya da 5 günden daha fazla kalma arzusunda olan farklı ülke vatandaşların Kıbrıs Rum kesiminden ülkemize gelebilmesi için bizler gerekli kararları üretmiş bulunmaktayız. Bakanlar Kurulu olarak bu kararları üretmiş olsak bile Cumhurbaşkanlığında bulunan İki Toplumlu Sağlık Komitesi'nin de bu kararları üretmesi gerekiyor. İki Toplumlu Sağlık Komitesi'nin alacağı ortak karalar neticesinde kapılar eğer açılacaksa biz yarından itibaren hükümet olarak hazırız." diye konuştu.

Başbakan Saner, "Her ne kadar İki Toplumlu Sağlık Komitesi'nin alacağı kararlara saygı duysak da hükümet olarak bizim Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden de daha ileri bir adım atarak bu kararları uygulayabileceğimizi çok net bir şekilde söylemek istiyorum." dedi.

"Kırmızı renk kodlu ülkeden gelecek olan kişilerin ziyaret için geçişine izin verilemeyecektir"

Dünyadaki ülkelerin, hastalığın seyrine göre kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil olmak üzere 4 değişik kategoriye ayrılmış olduklarına işaret eden Saner, bu kategoriler çerçevesinde 14 günlük vaka sayıları dikkate alınarak, Rum kesiminden KKTC'ye geçişlere olanak tanınacağını açıkladı.

Başbakan Saner, şu ifadeleri kullandı:

"14 günlük vaka sayıları dikkate alınarak yeşil olarak ilan edilen ülkelerden gelen vatandaşlar, Rum kesimindeki sınır kapılarını kullanarak, herhangi bir şey istenmeden yani bir kısıtlama olmadan geçiş yapabileceklerdir. Mesela İsrail bunlardan bir tanesidir. Rum kesiminden gelecek bir İsrail vatandaşı, hiç bir şey ibraz etmeden geçiş yapabilecektir. İkinci evre dediğimiz olayda ise sarı ve turuncu renkli ülkelerden gelecek olan dünya vatandaşları ve Rum kesimi vatandaşlarından, son 24 saatte yapılmış negatif PCR ya da antijen istenecek. Eğer söz konusu bu kişiler ülkemizde 5 geceden uzun kalacaksa son 72/96 saat içinde PCR ve antijen testinin tekrarı istenerek ülkemizde kalmalarına imkan tanınacak. 3'üncü evre olan kırmızı renk kodlu ülkeden gelecek olan kişilerin, ziyaret için geçişine izin verilemeyecektir."