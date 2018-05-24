Saniyede bir tapu işlemi yapıldı

24 Mayıs 2018

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, genel müdürlük olarak olarak yoğun bir çalışma temposu içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Tapuda yıllar itibarıyla işlem sayısının değiştiğini belirten Adlı, "Geçmiş yıllarda bu işlem sayısı çok azken, örneğin 2002'de 2 milyon 600 bin işlem yapılmışken geçen sene 2017'de bu 8 milyon küsuru buldu. Demek ki 2002-2018 arası 16 yılda tapu işlemlerinde 4-5 kat artış var" şeklinde bilgilendirmede bulundu.

"Teknolojiyi iyi kullanan bir kurumuz"

İşlem sayısındaki artışın teknolojik gelişmeler ve vatandaşın talepleriyle ilgisi olduğunu anlatan Adlı, şöyle devam etti:

"Eskiden bu kadar teknoloji ön planda olmadığı için belki aynı sayıda personelle 2 milyon işlemi yapmakta güçlük çekerken, bugün 8 milyon işlemi güçlük çekmeden çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Bunun da temel nedeni teknolojiyi iyi kullanan bir kurumuz. Şu anda teknolojik anlamda dünyanın en ileri teknolojilerini kullanır durumdayız."

Adlı, tapu ve kadastro alanında Türkiye'nin dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "2017 itibarıyla tapuda yapılan işlem sayısında 8 milyonu geçtik. Çalışma süresini 8 saat olarak hesapladığımızda, Türkiye'de tapuyla ilgili saniyede aşağı yukarı bir işlem yapıyoruz. Şu anda konuştuğumuz birkaç dakika içerisinde 200'e yakın işlem yapıldı. Böyle hareketli ve gerçekten çok dinamik bir kurumuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA