Sanko Tekstil Çatı Güneş Enerjisi Santrali Tesisi'nin açılışı yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Hizmet Binası ve Enerji Santrallerinin Açılış Töreni kapsamında Adıyaman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan törene video konferans yöntemiyle bağlandı.

Hizmete alınan tesisin genel görüntüsünün yansıtılmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Milletvekilleri Derya Bakbak, Abdullah Nejat Koçer, Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve diğer protokol üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurdeleyi keserek, tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) Tesisi'nde güneş enerjisi kullanılarak işletmenin enerji ihtiyacını karşılayan yıllık 20 milyon kilowat saat enerji üretiliyor, santralde 37 bin 776 adet güneş paneli bulunuyor.

"Bu tesisin hem şirkete hem de milletimize kazancı var"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, gazetecilere, güneş enerji santrallerinin yenilebilir enerji üretimindeki önemine değindi.

Ülkede binlerce GES sistemi kullanıcısı olduğunu aktaran Tancan, "Burası elektrik tüketimi yapılan bir tesis, Bakanlığımızın önünü açtığı, mevzuat alt yapısını oluşturduğu uygulamalarla tüketicilerimiz çatılarına güneş enerji paneli kurmak suretiyle aynı zamanda kendi tüketmiş oldukları elektrikleri aynı yerde üretebiliyorlar, burası da öyle bir tesis. Bunun gibi binlerce ülkemizde tesis var ama buradaki tesisimizin en büyük özelliği bugüne kadarki Türkiye'deki çatı uygulaması açısından kurulu gücü en yüksek olan 12,7 megavatlık bir tesis. Bu şekilde bir tesisisin birçok kazancı var hem şirketimize kazancı var hem de milletimize yaptığı kazançlar var, yani şirket tükettiği enerjiyi burada üretiyor." diye konuştu.