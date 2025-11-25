Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama mı oldu? Şanlıurfa Adliyesi'nde neden patlama oldu? Ölü ve yaralı var mı?

Google Haberler

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama meydana geldi: Yaralılar var

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama meydana geldi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, patlama binanın emanet bölümünde yaşandı. Korkutan patlamada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Adliyesi’nde bir patlama meydana geldi. Olay, Haliliye ilçesindeki Paşabahçe Mahallesi’nde yer alan adliye binasının emanet odasında yaşandı.

4 kişi yaralandı!

İddiaya göre, emanet kısmında bulunan bir elektronik cihazın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

