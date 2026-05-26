Şanlıurfa bayram namazı saati: 2026 Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Namaz vakti...

Bugün milyonlar Kurban bayramı namaz vakitlerini araştırıyor. Yaklaşık 2 milyon 200 binlik nüfusa sahip Şanlıurfa'da da vatandaşlar namaz saatini öğrenmek istiyor. İşte "2026 Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak" sorusunun cevabı...

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Diyanet İşleri Başkanlığının resmi sitesine göre bayram namazı saat 05.41'de kılınacak.

Şanlıurfa’nın en tarihi camileri

Dergah Camii

Balıklıgöl çevresinde bulunan cami, Hz. İbrahim makamıyla bağlantılı en önemli dini yapılardan biridir.

Mevlid-i Halil Camii

Hz. İbrahim’in doğduğu rivayet edilen mağaranın yanında yer alan tarihi camidir.

Rızvaniye Camii

Balıklıgöl kıyısındaki cami, medrese yapısıyla birlikte şehrin simge eserleri arasındadır.

Ulu Cami

Şehrin en eski camilerinden biri kabul edilir. Yapının bazı bölümlerinin eski bir kiliseden dönüştürüldüğü düşünülür.

Selahaddin Eyyubi Camii

Tarih boyunca kilise ve cami olarak kullanılan önemli yapılardan biridir.

Hasan Padişah Camii

Akkoyunlu döneminden kalan tarihi eserlerden biri olarak bilinir.

Yeni Fırfırlı Camii

Halk arasında “Fırfırlı Camii” adıyla tanınan yapı, taş işçiligiyle dikkat çeker.

Kadıoğlu Camii

Osmanlı döneminin şehir merkezindeki önemli ibadet yapılarındandır.

Nimetullah Camii

Klasik Urfa taş mimarisini yansıtan tarihi camiler arasında yer alır.

Halilürrahman Camii

Balıklıgöl çevresindeki en önemli dini yapılardan biri olup manevi değeri oldukça yüksektir.