Şanlıurfa bayram namazı saati: 2026 Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Namaz vakti...

Şanlıurfa bayram namazı saati: 2026 Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Şanlıurfa halkı bir yandan Kurban Bayramı'na hazırlanırken bir yandan da bayram namazı saatini merak ediyor. Urfalıların bugün en çok yönelttiği soru "2026 Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak" oluyor.
Bugün milyonlar Kurban bayramı namaz vakitlerini araştırıyor. Yaklaşık 2 milyon 200 binlik nüfusa sahip Şanlıurfa'da da vatandaşlar namaz saatini öğrenmek istiyor. İşte "2026 Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak" sorusunun cevabı...
Şanlıurfa bayram namazı saati
Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Diyanet İşleri Başkanlığının resmi sitesine göre bayram namazı saat 05.41'de kılınacak.
Şanlıurfa’nın en tarihi camileri
Dergah Camii
Balıklıgöl çevresinde bulunan cami, Hz. İbrahim makamıyla bağlantılı en önemli dini yapılardan biridir.
Mevlid-i Halil Camii
Hz. İbrahim’in doğduğu rivayet edilen mağaranın yanında yer alan tarihi camidir.
Rızvaniye Camii
Balıklıgöl kıyısındaki cami, medrese yapısıyla birlikte şehrin simge eserleri arasındadır.
Ulu Cami
Şehrin en eski camilerinden biri kabul edilir. Yapının bazı bölümlerinin eski bir kiliseden dönüştürüldüğü düşünülür.
Selahaddin Eyyubi Camii
Tarih boyunca kilise ve cami olarak kullanılan önemli yapılardan biridir.
Hasan Padişah Camii
Akkoyunlu döneminden kalan tarihi eserlerden biri olarak bilinir.
Yeni Fırfırlı Camii
Halk arasında “Fırfırlı Camii” adıyla tanınan yapı, taş işçiligiyle dikkat çeker.
Kadıoğlu Camii
Osmanlı döneminin şehir merkezindeki önemli ibadet yapılarındandır.
Nimetullah Camii
Klasik Urfa taş mimarisini yansıtan tarihi camiler arasında yer alır.
Halilürrahman Camii
Balıklıgöl çevresindeki en önemli dini yapılardan biri olup manevi değeri oldukça yüksektir.