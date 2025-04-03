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Şanlıurfa Ceylanpınar'da 4 işçi göçük altında kaldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında 4 işçi göçük altında kaldı. İşçileri kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, kepçe ile yapılan kazı sonrası yaşanan göçük altında kaldı. Tonlarca toprağın altında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA