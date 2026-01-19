Şanlıurfa TOKİ kura çekimi canlı izle: TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde bugün Şanlıurfa'da kura çekilişi yapılıyor. 13 bin 790 kişi uygun fiyat ve ödeme ile ev sahibi olacak. Yüz binlerin başvuru yaptığı konutlar için canlı yayın başladı. İşte canlı yayın linki...

TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

Şanlıurfa 13 bin 790 konut projesi kesin kura sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar e-Devlet üzerinden veya TOKİ resmi istesinden kontrol edilebilecek.

Merkez (Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü): 9000

Akçakale: 350

Birecik: 180

Bozova: 700

Ceylanpınar: 200

Halfeti: 400

Harran: 700

Hilvan: 110

Siverek: 750

Suruç: 800

Viranşehir: 600