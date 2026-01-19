Şanlıurfa TOKİ kura çekimi canlı izle: TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TOKİ kura çekiminde bu gün şanslı il Şanlıurfa... 13 bin 790 konut için çekiliş yapılacak. Canlı yayın başladı ve binlerce kişi kurayı izlemek istiyor. Öte yandan çekiliş kaçıranlar "TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde bugün Şanlıurfa'da kura çekilişi yapılıyor. 13 bin 790 kişi uygun fiyat ve ödeme ile ev sahibi olacak. Yüz binlerin başvuru yaptığı konutlar için canlı yayın başladı. İşte canlı yayın linki...
TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN
Şanlıurfa 13 bin 790 konut projesi kesin kura sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.
Sonuçlar e-Devlet üzerinden veya TOKİ resmi istesinden kontrol edilebilecek.
Merkez (Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü): 9000
Akçakale: 350
Birecik: 180
Bozova: 700
Ceylanpınar: 200
Halfeti: 400
Harran: 700
Hilvan: 110
Siverek: 750
Suruç: 800
Viranşehir: 600