Şanlıurfa Valiliği Suruç'taki iddiaları yalanladı
Şanlıurfa Valiliği, "Suruç ilçemizde çıkan olaylarda ölü olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.
Şanlıurfa Valiliği Suruç'taki iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Valilik açıklamasında, "Suruç ilçesinde 14 Haziran günü yaşanan ve adli, idari soruşturması devam eden olaylar üzerinden yanlış ve abartılı bir algı yürütülmeye çalışılmaktadır. Seçimlerin güvenlik içinde gerçekleşmesine yönelik Suruç ilçemizde her türlü tedbir alınmıştır" denildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Suruç ilçemizde çıkan olaylarda ölü olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
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