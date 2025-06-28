Şanlıurfa yanıyor! Termometre 52 dereceyi gösterdi

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi. Sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar evinde, bazısı da yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.

Uzmanlar güneş çarpmasına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.