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Şanlıurfa yanıyor! Termometre 52 dereceyi gösterdi

Yaz mevsiminin gelmesiyle Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Sıcak havalardan en çok etkilenen şehirlerden biri de Şanlıurfa oldu. Şehirde termometreler 52 dereceyi gösterdi.

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Şanlıurfa yanıyor! Termometre 52 dereceyi gösterdi
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Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi. Sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar evinde, bazısı da yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.

Uzmanlar güneş çarpmasına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA