Şanlıurfa'da 5 bin 500 hanelik elektrik kaçak!

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Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapay zeka destekli dronlar ile yaptığı denetimde, toplam 7 bin 820 KVA gücünde 62 kayıt dışı kaçak trafo tespit etti. Günlük 5 bin 500 hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki trafolara el konulması için savcılığa başvuruldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde altı ilde hizmet veren Dicle Elektrik, tarımsal sulamada kaçak elektrik kullanımın önüne geçmek isteyen denetimleri sıkılaştırdı.

5 bin 500 hanelik elektrik kaçak

Enerji arz güvenliğini korumak ve kaçak tüketimin şebekeye etkisini önlemek için yapay zeka destekli dronlarla yapılan denetimlerde, 5 bin 500 hanenin enerji ihtiyacına eş değer kapasiteye sahip toplam 7 bin 820 KVA gücünde 62 kayıt dışı kaçak trafo tespit edildi.

Saha taramalarında belirlenen kaçak trafoların en küçüğünün 100, en büyüğünün ise 250 KVA gücünde olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde trafoların genel olarak 50 ila 400 dönüm büyüklüğündeki buğday ve pamuk tarlalarının sulanmasında kullanıldığı tespit edildi.

Kayıt dışı trafolara el konulması için hukuki sürecin başlatıldığı belirtilirken, şirket elde edilen görüntülerle birilikte savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan bölgede yapay zeka tabanlı analizler, dron ve uydu destekli denetimler ile kayıpkaçak oranı yüzde 76'dan yüzde 35'ye kadar düşürüldü.

"Can ve mal güvenliği açısından ciddi risk oluşturuyor"

Dicle Elektrik ise operasyon sonrası kaçak elektrik tüketiminde kullanılan kayıt dışı trafoların şebekede ağır bir yük oluşturduğuna dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

"Kayıt dışı kaçak elektrik kullanımı enerji kalitesini olumsuz yönde etkileyerek diğer abonelerin kesintisiz enerji almasını engelliyor. Ayrıca topraklama ve koruma rölesi bulunmayan bu sistemler, yangın ve ölümcül kazalara yol açma riski taşıdığından can ve mal güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturuyor."