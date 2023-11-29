Şanlıurfa'da açık alanlarda etkinliklere 4 gün yasak

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında, kent güvenliği için yeni karar alındığı belirtildi.

Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklerin dışında açık alanlardaki tüm etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılması muhtemel her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler bugünden itibaren 2 Aralık 2023 saat 23.59'a kadar il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa sınırları içerisinde yasaklanmıştır."