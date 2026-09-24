Şanlıurfa’da deprem sonrası okullar tatil edildi
Şanlıurfa’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde eğitime bir gün ara verildi. Valilik, tüm eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde bugün eğitim yapılmayacağını açıkladı.
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Şanlıurfa’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün okullar tatil edildi.
Şanlıurfa Valisi tarafından yapılan açıklamada:
"Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir" denildi.