Şanlıurfa'da depremzedelerin konut hak sahipliği başvurusu 2 gün uzatıldı
Şanlıurfa Valiliği, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar görenlerin hak sahipliğinden faydalanabilmeleri için başvuruyu kaçıranlara 2 günlük ek süre verildiğini bildirdi.
AA
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Şanlıurfa'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, daha önce hak sahipliği başvurusu yapmayanların, başvurularını 81 ildeki AFAD müdürlüklerinden gerçekleştirebileceği belirtildi.
Şanlıurfa'da da hak sahipleri için başvuru noktasının kurulduğu duyurulan açıklamada, başvuruların 21 Kasım saat 00.01'de başlayıp 22 Kasım saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.