Şanlıurfa'da görev sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu

Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut Acar'ın, şüpheli bir kişinin yakalanması esnasında girdiği arbede sırasında yere düşüp fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Şehit polis memuru Acar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Cenazenin getirildiği sırada şehidin eşi Ecem, oğlu Ali Asaf, ağabeyi Yılmaz ve kardeşi Talat Acar'ın metanetli olduğu görüldü.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, törendeki konuşmasında, Acar'ın şehit haberinin herkesi derinden etkilediğini belirterek, Türk Polis Teşkilatına başsağlığı diledi.

Tüm güvenlik güçlerinin bir bütün olarak dimdik durmaya devam edeceğini aktararak Şıldak, şöyle konuştu:

"Şehit ailelerimiz her zaman bizden çok daha metanetli, çok daha sabırlı ve çok daha asil davranıyorlar. Onların bu hallerini görünce biz müteessir oluyoruz. Çünkü her daim damarlarında taşıdıkları asil kanın şuuruyla, bilinciyle ondan aldıkları güçle ve inancımız gereği şehadetin en yüksek mertebe olduğunun farkında olarak hareket ediyor, o metaneti ve sabrı gösteriyorlar. Bugün ebediyete uğurladığımız, kardeşimiz, polisimiz elbet gönlümüzde ilelebet yaşayacaktır. Mesut Acar sadece bir polis memuru olarak değil bir aziz şehidimiz olarak artık Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siciline tescillenmiştir. O artık bize emanettir. Ailesi bize emanettir."

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy da bayramın ilk gününde Mesut Acar'ın (33) şehit haberini almanın kendilerini derinden etkilediğini belirtti.