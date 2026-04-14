Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı: 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Olayın ardından saldırganın yaşamına son verdiği açıklandı.

Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki bir öğrencinin av tüfeğiyle rastgele ateş açtığı bildirildi. Açılan ateş sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

Rehine iddiası ve tahliye

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Saldırganın okul binasına girerek bazı öğrencileri rehin aldığı öne sürüldü. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saldırganın 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğunu belirterek, kendi silahıyla intihar ettiğini açıkladı.

Saldırganın daha önce bir arkadaşıyla tartışma yaşadığı ve olay günü pompalı tüfekle okula geldiği öne sürüldü. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Görgü tanıkları anlattı

Olayı gören bir kişi, saldırganın uzun namlulu silahla okul bahçesine girdiğini belirterek, "17-18 yaşlarında bir çocuktu. Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı" ifadelerini kullandı.