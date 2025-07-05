Şanlıurfa'da okul müdürü kazada öldü

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun kırsal Kösecik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Osman Nigiz (38) idaresindeki 07 RR 055 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Nigiz, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.