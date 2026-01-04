Şanlıurfa'da okullar tatil mi, Şanlıurfa Valiliği'nden açıklama geldi

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova ilçelerinin kırsal bölgedeki okullarının buzlanma nedeniyle tatil edildiği duyuruldu. İl ve ilçe merkezlerinde ise eğitime devam edilecek.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hava ve yol şartları çerçevesinde buzlanma nedeniyle ulaşımda oluşabilecek sorunlar göz önüne alınarak ilgili kuruluşlarımızla birlikte yapılan değerlendirme sonucunda Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova ilçelerimizin kırsal mahallelerinde bulunan bütün eğitim kurumları ile söz konusu kırsal mahallelerden taşımalı sistem kapsamında ilçe merkezlerindeki okullara taşınan öğrencilere yönelik olarak 5 Ocak 2026 pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.