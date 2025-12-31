Şanlıurfa’da okullar tatil mi? Şanlıurfa Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kent genelinde hava şartlarının olumsuz seyrettiği belirtildi.

Şanlıurfa genelinde hava koşullarının etkisini sürdürmesiyle birlikte gözler Valilikten gelecek olası “kar tatili” ya da eğitime ara açıklamasına çevrildi.

Valilikten resmi açıklama geldi mi?

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah erken saatlerden itibaren ilimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden özellikle ulaşımda ortaya çıkabilecek olumsuzluklar ve riskler göz önüne alınarak; il genelinde bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde 31 Aralık 2025 çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle karar verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.