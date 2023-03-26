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Şanlıurfa'da sağanak yağış! Taşkınlar meydana geldi

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı küçük derelerde taşkın meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kent merkezinde öğlenden itibaren gök gürültülü sağanak yağış başladı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı küçük derelerde taşkın meydana geldi.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ile sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Belediye ekipleri, kent merkezinde çalışma yaptı.

Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.