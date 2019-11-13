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Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde meydana gelen patlamada 5 asker hafif yaralandı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama
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Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda patlama olduğu ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi yönlendirildi.

Çevredeki yollar da polisler tarafından trafiğe kapatıldı.

Vali'den açıklama

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yaptığı açıklamada, "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık." dedi.

Kaynak: AA

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