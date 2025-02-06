Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerini yayınladı.

31 Aralık 2024 itibarıyla Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 664 bin 944 oldu.

Peki Şanlıurfa’nın nüfusu ne kadar, Şanlıurfa’da kaç kişi yaşıyor?

TÜİK verilerine göre; Şanlıurfa nüfus olarak Türkiye’nin en büyük sekizinci şehri olarak kayıtlara geçti.

Şanlıurfa’da 31 Aralık 2024 itibarıyla 2 milyon 237 bin 745 kişi yaşıyor.

Şanlıurfa’da erkek sayısı 1 milyon 129 bin 873, kadın sayısı ise 1 milyon 107 bin 872 olarak belirlendi.