Şans Topu'nda 758 bin lirayı bir kişi kazandı

30 Mayıs 2018

Şans Topu oyununun 885'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar, 1, 4, 14, 21, 25 ve artı 12 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 885'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 758 bin 246 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 15 kişi 5 bin 55 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 181 kişi 419 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 914 kişi 34 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 624 kişi 23 lira 15'er kuruş, 3 bilen 85 bin 379 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 503 kişi 6 lira 75'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 182 bin 432 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 527 bin 486 lira 90 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 7 bin 82 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 561 bin 663 lira 75 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Kaynak: AA