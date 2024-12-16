Sansar Salvo (Ekincan Arslan) kimdir, nereli, kaç yaşında, nereli?

Sansar Salvo adıyla tanınan Ekincan Arslan uyuşturucu veya uyarı madde ticareti nedeniyle tutuklandı. Bu gelişme üzerine başta Google olmak üzere arama motorlarında Sansar Salvo'yla ilgili aramalar hızla arttı. Vatandaşlar Sansar Salvo'nun hayatı hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı.

Peki Sansar Salvo kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Sansar Salvo'yla ilgili tüm ayrıntılar....

Türkçe rap dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Sansar Salvo, gerçek adıyla Ekincan Arslan, 18 Ağustos 1989'da İstanbul Kadıköy'de doğdu. 2001 yılından bu yana aktif olan sanatçı, müzisyenlik ve söz yazarlığıyla tanınıyor.

2008 yılında Adrenalin, 2009 yılında ise Seremoni Efendisi albümlerini yayımlayan Sansar Salvo, 2010 yılında kansere yakalandı.

Ancak 2013 yılında çıkardığı 24. Şarjör albümüyle müzik kariyerine kaldığı yerden devam etti.

2016 yılında Türkçe rap’in müzik marketlerde yayımlanan ilk derleme albümü olan Yakında Sans ile dikkat çeken sanatçı, 2017 yılında ise Şimdi Sans adlı albümünü hem dijital platformlarda hem de müzik marketlerde dinleyicilerle buluşturdu.

Sanatçı, storytelling tarzında yazdığı sözlerle biliniyor. Bu türdeki en sevilen şarkıları arasında Şehinşah ile yaptığı Duygusal Olmaya Gerek Yok, Elçin Orçun ile düet çalışması olan 180 km. ve 2005 yılında internet üzerinden yayımladığı Psikopat Yazar bulunuyor.

Sansar Salvo, 2019 yılında Kaan Boşnak ile birlikte çıkardığı Koptu Kayış adlı parçayla da büyük beğeni topladı.