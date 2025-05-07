Sansar Salvo’nun şiddet davasında karar çıktı: Tahliye edildi

Babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medyada paylaşmasının ardından tutuklanan ve ‘Sansar Salvo’ ismiyle tanınan rapçi Ekin Can Arslan’ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Arslan’ı ‘basit yaralama’ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

Arslan, daha önce annesi ve babasının vesayeti altına alınmıştı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Arslan’ın babası Gazi Arslan’a yönelik şiddet uyguladığı anlar yer almıştı. Bu görüntüler üzerine Ekin Can Arslan, ‘üst soya karşı basit kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Anadolu Adalet Sarayı 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, müşteki Gazi Arslan, sanık Ekin Can Arslan ve taraf avukatları katıldı. Rap müzik sanatçısı Fuat Ergin de duruşmada hazır bulundu. Arslan, duruşmaya SEGBİS sistemi üzerinden bağlandı.

Arslan’dan savunma: ‘Yakasına yapıştım ama tokat atmadım’

Mahkemede savunma yapan Arslan, olay günü babasının evine itiraf almak amacıyla gittiğini belirtti. Arslan, "Ben babamın eline video çekip itiraf almak için girmiştim. Avukattı kendisi, evine video çekerek itiraf almak için gitmiştim. Videolarda 2 tane ses var tokat gibi duyuluyor ama tokat yok ben tükürmüştüm. Benim çevremde arkadaşlarımdan ve 10 yıl önceki kız arkadaşım olmak üzere bazı vefatlar oldu. Sonrasında ailem bu vefatlar ile ilgili olarak beni vesayet altına almaya çalıştı. Ben babamdan itiraf almak istedim. Orada tükürük sesi var tokat sesi yok. Yakasına yapıştım ama ufak bir kargaşa oldu. Sonra ben videoyu sildim. Çok öfkelenmiştim babam bunu reddedince. Video sadece bir kaç saat kaldı. Telif haklarımı ele geçirmek için benimle uğraşanlar ve para alanlar var. Bu şartlar altında söz konusu eylemi gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

Babası Arslan’dan şikayetçi olmadı

Olay günü yaşananları anlatan baba Gazi Arslan ise "O gün saat akşam 8-9 civarı eve geldi. Sanığın kiralarını ben alırım daha sonra kendisine veririm. Sakin olmasını oturmasını söyledim. Öfkeli hali devam etti, ben de kalktım karşılıklı bir itişme oldu. Göğüsüme doğru 3-4 yumruk yedim. Sonra komşular kapıyı çaldı. Kendisi o sırada videoya almış. Daha sonra sanık evden ayrıldı. Ben oğlumdan şikayetçi değilim" dedi.

Mahkeme kararını verdi

Mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi ve delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak Arslan’ın tahliyesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, Arslan’a ‘basit yaralama’ suçundan 9 ay hapis cezası verdi. Ancak takdiri indirim uygulayarak ceza 7 ay 15 güne düşürüldü ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.