Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya yayın yasağı
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yayın yasağı getirildi.
Haber Merkezi
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Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında saldırıya ilişkin yayın yasağı getirilmesini talep etti.
Talebi değerlendiren İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, olayla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı konulmasına karar verdi.