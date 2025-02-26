Santorini tehdidine karşı Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner'den rahatlatan açıklama

Yunanistan'ın Santorini adasında yer alan Santorini yanardağında sismik faaliyet gözlemlenirken, hem volkanik hem tektonik kaynaklı depremler bölge sakinlerini korkutmuş. Ege Denizi adeta beşik gibi sallanırken İzmir, Muğla ve Aydın için de büyük deprem ve tsunami riskina karşı teyakkuza geçilmişti.

Ancak son dönemde bölgedeki depremlerin sıklığı azalırken, uzman isimden de rahat nefes aldıran bir açıklama geldi.

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen, deprem paneline katılan Uluslararası Tsunami Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, bölgede oluşabilecek her türlü tsunami incelemesinin modellenerek sonuçlarının çıkarıldığını açıkladı.

Dalgaların boyu 2 metreyi geçmeyecek

Buna göre Bodrum yarımadasına etki edebilecek tsunaminin ortalama 1 metre, 1-2 noktada da 2 metreya ulaşabileceğini belirten Yalçıner, şöyle konuştu:

"1956 yılında olan bir tsunami olayı var. Bodrum yarımadasında ne kadar etkili olduğunu görgü tanıklarıyla birlikte yaptığımız görüşmelerden sonra burada karşılaştırdık. O tarihte olan, hiç can almayan, bazı teknelere az hasar veren tsunami olayı bizim için örnek olay olarak kullanılabilir. Bu olayda yaşananlar, eğer Santorini bölgesinde oluşacak tsunami de bile yaşanmayacak.

Güvenli bir durumda olduğumuzu belirtebiliriz

Bodrum yarımadasında böyledir, kuzeye doğru gidildikçe Aydın ili kıyıları ve hele de İzmir’in kuzeyinde hiçbir şekilde etkili olmayacak. Şu anda geldiğimiz noktada, bugünkü duruma göre güvenli bir durumda olduğumuzu belirtebiliriz.

Ancak burada en önemli nokta farkındalıktır. Farkındalığımızı artırdığımızı düşünüyorum, bu bizim için en önemli gelişmedir. Volkanın biraz hareketlenir gibi olması bile duyarlılığımızı da hareketlendirmiştir. Farkında olarak, korkmayarak, panik olmadan gayet dikkatli biçimde neler yapacağımızı, uyarı geldiğinde kıyıdan uzaklaşacağımızı öğrenmiş bulunuyoruz."

Öte yandan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de tsunamiye karşı tüm uyarı sistemlerinin hazır olduğunu bildirdi.