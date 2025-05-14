Santoroni ve İstanbul depremi şüphesi! Yunan uzmanlar, Muğla'daki 6 büyüklüğündeki depremi yorumladı

Akdeniz’de saat 01.51’de meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem sonrası Yunanistan’dan değerlendirme geldi. Depremin Muğla açıklarında, Kerpe Adası’nın yaklaşık 60 kilometre güneybatısında kaydedildiği belirtildi. Sarsıntı, Girit, Rodos, Çoban ve Kerpe adalarında da hissedildi.

Yunanistan Deprem Koruma ve Planlama Örgütü (OASP) Başkanı, deprem uzmanı Prof. Dr. Efthimis Lekkas, Yunan Devlet Televizyonu ERT’ye yaptığı açıklamada, bu depremin derinliğinin yüksek olmasının en belirgin özelliklerinden biri olduğunu söyledi.

Depremin sismik bir hareketlilik zinciri içinde meydana gelmediğini vurgulayan Lekkas, olayın münferit olduğunu ve daha büyük bir sistemin parçası olmadığını ifade etti. Lekkas ayrıca, Akdeniz’deki bu depremin Santorini ya da İstanbul'daki depremlerle hiçbir ilgisinin bulunmadığının altını çizdi.

Öte yandan Yunanistan Sivil Koruma Genel Müdürlüğü, vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği uyarı mesajıyla tsunami riskine karşı sahilden uzak durmalarını istedi. Ancak bölgede herhangi bir yıkım, can kaybı ya da tsunami yaşanmadı.