Santral sahalarındaki 151 zeytin ağacını yeni yerine taşındı

Muğla’daki termik santrallerin rezerv sahalarında bulunan zeytin ağaçlarının taşınmasına yönelik çalışmaların ilk etabı başarıyla tamamlandı.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (YK Enerji) kontrolünde, Muğla'daki termik santrallerin rezerv sahalarında bulunan 151 zeytin ağacı yeni yerlerine nakledildi.

Ankara Üniversitesi liderliğinde yürütülen AR-GE projesi ve bilimsel raporun ardından zeytin ağaçları, gençleştirme budaması ve kök koruma teknikleri uygulanarak yeni yerlerine taşındı.

Her ağacın koordinat bilgileri, budama durumu, kök yapısı ve sağlık verileri kayıt altına alındı, fotoğrafları çekilerek dijital arşive eklendi.

Taşıma sırasında Muhtarlar Danışma Kurulu üyeleri de sahada hazır bulunarak tüm işlemleri yerinde gözlemledi.

Zeytinleri korumak yasayla zorunlu hale getirildi

4 Ağustos 2025'te yayımlanan "Maden Kanunu'nun Geçici 45. Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" ile madencilik sahalarında kalan zeytin ağaçlarının kesilmesi yasaklanarak, taşınması veya taşınamayanların yerine iki katı kadar yeni fidan dikilmesi zorunlu hale getirilmişti.

Taşıma başlamadan önce Ankara Üniversitesi Teknokent bünyesinde AR-GE çalışması yürütüldü. Pilot uygulamada 9 zeytin ağacı kök koruma ve toprak hazırlığı yapılarak taşındı. 1 aylık izleme sonucunda tüm ağaçların sağlıklı şekilde tuttuğu görüldü.