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Şap hastalığı Adana'ya da sıçradı! Kentte hayvan hareketliliği durduruldu

Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentte şap hastalığı görüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada kentte hayvan hareketliliğin yasaklandığı duyuruldu.

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Şap hastalığı Adana'ya da sıçradı! Kentte hayvan hareketliliği durduruldu
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Ülke genelinde birçok ilde ortaya çıkan şap hastalığına Adana'da da rastlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentte şap hastalığı görüldüğünü açıklarken, hayvan hareketliliğinin de kısıtlandığı bildirdi. 

Hayvan yetiştiricilerine gönderilen mesajda, "Değerli yetiştiricilerimiz, ilimizde çıkan şap hastalığından dolayı tüm ilçelerimizdeki hayvan hareketleri durdurulmuştur. Bilgi için İlçe Tarıma başvurunuz" denildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA