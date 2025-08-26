Şap hastalığına karşı yerli aşı! 24 ilde hayvan pazarları yeniden açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de 1965'ten bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1'e karşı kısa sürede etkili bir aşının üretildiğini duyurdu. Hastalığın yayılmasını önlemek için hayvan hareketlerinin kısıtlandığını ve pazarların geçici süreyle kapatıldığını hatırlatan Bakanlık, aşı çalışmalarıyla önemli ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Aşılamada ay sonu 13 milyon 750 bine ulaşma hedefi

Bakanlık açıklamasına göre, bugüne kadar 12 milyon 450 bin doz aşı sahaya sevk edilirken, bu sayının ağustos sonunda 13 milyon 750 bine ulaşması bekleniyor. Aşılama oranının yüzde 85'i geçmesiyle, ilk etapta Hakkari, Van, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli'de hayvan pazarları geçen hafta yeniden açıldı.

24 ilde hayvan pazarları yeniden açıldı

Son olarak Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta da pazarların faaliyete geçtiği açıklandı. Böylece toplamda 24 ilde hayvan pazarları yeniden açılmış oldu.

Bakanlık, aşılamanın ilerlemesiyle diğer illerde de pazarların kademeli olarak açılacağını vurguladı. Ayrıca "aşının hastalığı yaydığı, etkisiz olduğu ya da kırmızı et tedarikini bitireceği" yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığı, bunun bilinçli bir dezenformasyon olduğu ifade edildi.