Sapanca Gölü'nde 5 ay sonra su seviyesi 4 santimetre arttı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar, Sapanca Gölü'nde 5 ay sonra su seviyesinin yükselmesini sağladı.

Tarihindeki en kritik dönemlerinden geçen gölde seviye 4 santimetre artarak 29,43 metreye ulaştı. SASKİ ekipleri, gece boyunca altyapı hatlarının yağmur sularını sorunsuz şekilde iletmesi için teyakkuzda bekledi ve sabahın ilk saatlerinde muhtelif noktalarda müdahalelerini tamamladı.

Kısa sürede metrekareye 50 kilogram yağış düştü

Kentte kısa sürede etkili olan sağanak sırasında metrekareye Erenler'de 50 kilogram, Adapazarı'nda 40 kilogram, Sapanca'da ise 38 kilogram yağış düştü.

Belediye açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıları dikkate alarak tüm ekiplerimizle sahada yer aldık. Yağmur sularını kaynaklarımıza sorunsuz şekilde ulaştırdık. Sapanca Gölü için aylar sonra gelen sevindirici gelişme ise kuraklık tehlikesi karşısında umudumuzu artırdı. Yağışların azlığından dolayı kuruyan bazı dere yatakları ise yeniden Sapanca Gölü'ne su ulaştırmaya başladı. Gölün geleceği için tasarruf tedbirlerini elden bırakmamamız gerek."