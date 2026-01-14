Sapanca Gölü'nde sevindiren artış: Su seviyesi 8 santimetre yükseldi

Sakarya'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Sapanca Gölü'nün su seviyesinde artış kaydedildi. Göldeki su seviyesi bir haftada 8 santimetre yükselerek 28,50 metreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde görülen kar yağışlarının Sapanca Gölü havzasını olumlu etkilediği belirtildi. Yağışların ardından karların erimesiyle birlikte suyun dere yatakları aracılığıyla göle ulaştığı, uzun süredir kuruyan bazı derelerin yeniden akmaya başladığı ifade edildi. Açıklamada, kıyı bölgelerinde daha önce gözlemlenen çekilmelerin de kısmen geri döndüğü kaydedildi.

8 cm'lik artış

Kuraklık nedeniyle zor bir dönemden geçen Sapanca Gölü'nde, Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre geçen haftalarda 28,42 metre olan su seviyesinin 28,50 metreye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, su kaynaklarının sürdürülebilirliği için gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanarak, "Mevcut kaynaklarımızı korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yaşanan artış vatandaşlarımızda rahatlığa neden olmamalı. Şehrimizin göz bebeğinin geleceği için tasarrufu elden bırakmamalıyız" ifadelerine yer verildi.