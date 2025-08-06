Sapanca Gölü'nde su miktarı kritik seviyeye düştü! Kalıntılar ortaya çıktı

Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Sapanca Gölü'nde su seviyesi 29,80 metreye düşerek kritik eşik olan 29,90 metrenin altına indi. Su seviyesindeki gerilemeyle birlikte gölde tarihi olduğu değerlendirilen taş kalıntıları ortaya çıktı ve bazı sandallar karaya oturdu.

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, yetersiz yağış, bilinçsiz sulama ve kaçak kullanım gibi nedenlerle göl, baraj ve nehirlerde su kaynakları alarm veriyor. Sapanca Gölü de bu kuraklıktan en fazla etkilenen bölgelerden biri oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), gölde su miktarının 'kritik' seviyenin altına inmesi üzerine acil eylem planını devreye alacağını açıkladı. Buna göre, göl seviyesinin 29,70 metreye düşmesi durumunda endüstriyel alanlarda kesintiler yapılacak, park ve bahçe sulamaları durdurulacak, tarımsal faaliyetlerde içme suyu kullanımının önlenmesi için denetimler artırılacak, turistik tesislerde ve süs havuzlarında su kullanımına kısıtlama getirilecek. Ayrıca konut ve ticari abonelerde su tüketimi yüksek olanların takibi yapılacak.

Son 5 yılda Sapanca Gölü'nde 149 santimetrelik su kaybı yaşandığını belirten yetkililer, gölün kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildiğine dikkat çekerek vatandaşlara suyu tasarruflu kullanma çağrısı yaptı.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı da Sapanca ile birlikte Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik ve Seyfe gölleri için 'acil eylem planı' hazırlayacağını duyurdu.