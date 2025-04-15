Sapanca'da kiralık bungalovda gizli kamera iddiası: Valilikten açıklama geldi

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir bungalovda gizli kamera bulunduğu yönündeki iddialar üzerine Sakarya Valiliği’nden açıklama yapıldı. Olayın ardından hem adli hem idari inceleme başlatıldı.

İddialara göre İstanbul’dan gelen bir aile, Ramazan Bayramı’ndan bir gün önce Sapanca’da kiraladıkları bungalovda konakladıkları sırada, yatak odası ve jakuzi bölümünü gören bir ampul içine yerleştirilmiş gizli kamerayı fark etti. Bunun üzerine aile, durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

Şikâyet üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, söz konusu bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Valilikten açıklama

Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Sapanca ilçesinde bir bungalov konaklama tesisinde kamera ile izleme yapıldığına dair bazı iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine, Sakarya Valiliğimizce konuya ilişkin derhal harekete geçilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimler ivedilikle görevlendirilmiş; hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır.”