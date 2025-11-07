Sapanca’da villada gizemli ölüm: 2 Filistinli hayatını kaybetti

Sapanca’da aynı villada kalan Filistin uyruklu iki genç, sabah saatlerinde odalarında hareketsiz halde bulunarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, sabah saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin içerisinde meydana geldi. Villada kalan Filistin uyruklu 4 arkadaştan Yousef Zoabı (22) ve Samır Shahwan (27) sabah saatlerinde odalarında hareketsiz halde bulundu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen ve Sapanca İlçe Hastanesi ile Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne sevk edilen iki kişi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Vücutlarında herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmayan Zoabı ve Shahwan’ın kesin ölüm sebeplerinin, yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

Cenazeler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderilirken, konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.