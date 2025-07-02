Saraçhane mitingi sonrası gözaltına alınan 8 kişi serbest bırakıldı
CHP'nin, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100. günü dolayısıyla Saraçhane’de düzenlediği mitingin ardından bazı katılımcılar uyarılara rağmen alandan ayrılmadı. Polis ekiplerine su şişesi ve çeşitli maddeler attığı iddia edilen gruba müdahale edildi. Olayların ardından 42 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi serbest bırakılırken, 34 kişinin sorgusu sürüyor.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. gününde Saraçhane'de miting düzenlendi.
Mitingin ardından, bir grup kalabalık alandan ayrılmayı reddetti. Polisin uyarılarına aldırış etmeyen gruba, su şişesi ve benzeri maddeler attıkları gerekçesiyle müdahale edildi.
34 kişi hakkında işlemler sürüyor
Müdahale sonrası 42 kişi gözaltına alındı. Son gelişmeyle birlikte 8 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 34 kişi hakkında emniyetteki işlemler sürüyor.