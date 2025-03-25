Saraçhane protestoları: Gözaltındaki 7 gazeteci tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin yürütülen soruşturmalar ile İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlayan Saraçhane protestolarını takip eden yedi gazeteci tutuklandı.

24 Mart Pazartesi günü evlerinden gözaltına alınan gazeteciler, 25 Mart Salı günü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Önce serbest bırakıldıkları açıklanmıştı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) avukatlardan aldıkları bilgiye dayanarak, gazetecilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

Ancak, sendika tarafından daha sonra yapılan açıklamada, savcının kararını değiştirdiğini ve gazetecileirn tutuklandığını duyurdu. Sendika, tutuklanma gerekçesi olarak gazetecilerin protestolar sırasında çekilmiş fotoğraflarının gösterildiğini ifade etti.

Tutuklanan gazetecilerin isimleri şöyle: AFP muhabiri Yasin Akgül, Now Haber muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabiri Bülent Kılıç, muhabir Zeynep Kuray, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam, muhabir Hayri Tunç.