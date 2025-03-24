Saraçhane'deki kalabalığa polis müdahalesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik iki ayrı soruşturma açılmış, 19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı isimler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanan kalabalık karara tepki gösterirken, CHP lideri Özgür Özel de tepkilerini dile getirdi. Özel'in açıklamalarının ardından polis kalabalığa dağılması için uyarıda bulundu. Taksim'e yürümek isteyen ve Bozdoğan Kemeri önünde toplanan kalabalığa da polis İstanbul Valiliği'nin gösteri ve yürüyüş yasağı kararı nedeniyle izin vermedi. Bu sırada polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.

Ekipler kalabalığa müdahale ederken, Saraçhane'de eylemcilerin bekleyişi sürüyor. Polisin müdahalesinden kaçan bazı göstericiler İBB binasına sığındı, bazıları da ara sokaklara dağıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül de gecenin ilerleyen saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yaparak, kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Gül açıklamasında, "Emniyet teşkilatımız, Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir" dedi.

Ne olmuştu?

İBB'ye yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş.'ye yönelik soruşturmada nöbetçi sulh ceza hakimliğince 23 Mart'ta tutuklandı.

Terör soruşturmasında ise İmamoğlu'na yönelik tutuklama talebi reddedildi. 4 günlük gözaltı süresi boyunca önce emniyette, ardından savcılık ve hakimlikte ifade veren İmamoğlu kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 isim, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne sevk edilirken İçişleri Bakanlığı da İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli İlçe Belediye Başkanı Resul Şahan ve Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan terör soruşturmasında tutuklanırken, Şişli Belediyesi'ne de kayyum atandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da İmamoğlu gibi yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

Gözaltılar ve tutuklamalara tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel de tutuklamaya itiraz edeceklerini belirtti. Dün CHP'de gerçekleşen önseçime ilişkin oy oranını da açıklayan CHP lideri "Üyelerimizden sandığa katılım oranı açıklanan rakamlarla 1 milyon 653 bin kişidir. Dayanışma sandıklarında kullanılan oy 13 milyon 211 bindir" diyerek erken seçim çağrısında bulundu.