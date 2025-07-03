Saraçhane'deki mitingte gözaltına alınan 15 kişi hakkında tutuklama talebi

1 Temmuz'da İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri ve güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 34 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden 7'si hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", 8'i hakkında ise sadece "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk kararı verildi.

Diğer 19 kişi için ise adli kontrol uygulanması yönünde talepte bulunuldu.

Dün 8 kişi serbest bırakılmıştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu olaya ilişkin dün yaptığı sosyal medya paylaşımında, "İstanbul Saraçhane'de Cumhurbaşkanımıza hakaret eden ve güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişi yakalanarak adli işlem başlatılmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Şüphelilerden 8'i, emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün serbest bırakılmıştı.