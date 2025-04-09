'Sarallar Çetesi'nin kilit ismi yakalandı!
'Sarallar Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütünün önemli isimlerinden Ali U.U.'nun Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındığı açıklandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kamuoyunda "Sarallar Çetesi" olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç örgütünün kilit isimlerinden Ali U.U., Türkiye’ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.
Ali U.U., yurt dışında firari durumdaydı.
2023 yılında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütü Sarallar Çetesi'nin çökertildiğini açıklamıştı