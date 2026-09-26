Sarallar ve Şahinler ailelerinden MHP Lideri Bahçeli’ye ziyaret

Sarallar ve Şahinler aileleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. MHP tarafından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler" ifadelerine yer verildi.