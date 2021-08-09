Saran Holding, aşı olmayan çalışanlarıyla vedalaşacak

Holding tarafından çalışanlara gönderilen Sadettin S. Saran imzalı mektupta, 15 Eylül itibarıyla holding çalışanlarının tümünün aşılanma koşullarını sağlamasının beklendiği, aşı olmayanlar ile yolların ayrılacağı belirtildi.

Açıklamada, "15 Eylül 2021 tarihi itibarıyla grubumuz çalışanlarının tam kadro olarak aşılanma koşullarını sağlamalarını beklemekteyiz. Bu çağrımıza olumlu cevap veren çok sayıdaki çalışma arkadaşımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz. Diğer yandan, söz konusu tarihe kadar şartları yerine getirmekten kaçınan çalışma arkadaşlarımızla bünye içindeki birlikteliğimizi sonlandırmak, yollarımızı ayırmak zorunda kalacağımızı da üzülerek ifade etmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.

ABD'de bir çok teknoloji devi çalışanlarına aşı olma şartı getirmişti. ABD'de CNN International aşı olmadan ofise dönen 3 çalışanını işten çıkarmıştı.

Teknoloji devi Google ise, ofise dönecek çalışanlarına aşı şartı getirmişti. Google'ın CEO'su Sundar Pichai, ofislerde çalışan herkes için COVID-19 aşısı yaptırmanın zorunlu olduğunu açıklamıştı. Daha sonra Facebook ve Netflix gibi şirketler de aşı zorunluluğu getirdi.