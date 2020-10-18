Saran Medya ile Digitürk çekişmesinde top yargıda

18 Ekim 2020

Hüseyin Koyuncuoğlu - Çiğdem Yücesoy Subaşı

Saaddettin Saran’ın sahibi olduğu Saran Medya ile Bein Media Group'un sahibi olduğu Digitürk platformu arasında sular durulmuyor. Ekim ayı başında Digitürk’ten çıkan Saran Medya’nın kanalı S Sport’un ardından bu kez NBA ile de yollar ayrıldı. Türkiye'de yayın hakları Saran Medya'ya ait olan NBA TV ile Digitürk platformu arasındaki anlaşma da 14 Eylül tarihi itibariyle sona erdi. Ayrıca yayın hakları Saran'a ait olan İngiltere Premier Ligi ve İspanya Futbol Ligi'nin (La Liga) bu sezon itibarıyla Digiturk platformunda yer almayacağı kesinleşti.

Saran Medya'nın yaptığı açıklamada 14 Eylül’den bu yana Digitürk yönetiminin geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atmadığını ifade etti.



Kısa bir süre öncesine kadar bu konuda görüşmelerin devam ettiğini beyan eden tarafların artık ilerleme sağlayamadığı öğrenildi. Her iki şirkete yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre görüşme süreci tıkanmış ve konu tamamen hukuka taşınmış durumda. Gelinen son noktada Bein Media Group ile Saran Medya arasındaki ipler ve diyalog kopmuş durumda.



Görüşme yapılamadı



Şirketler bazında çözüm üretmeye yönelik yürütülen sürecin tamamen sona erdirildiği konuşulan sektörde, Saran Media tarafının sorunların çözümü için yaptığı görüşme davetlerine ve yeni kontrat imzalama taleplerine karşılık alamadığı öğrenildi.

Bir çözüme kavuşmasıyla ilgili atılan adımlarda ilerleme sağlanamadığını söyleyen kaynaklar, artık hukuk yoluyla çözüm aranacağını belirtiyorlar.

S Sport abone sayısını artırdı

Digitürk’le NBA konusunda anlaşma sağlanamadığı halde yayına sezonun sonuna kadar devam ettiklerini açıklayan Saran Medya, “Sezonun sona ermesiyle birlikte NBA TV kanalının Digitürk platformundaki yayınına son verilecektir” ifadesinde bulundu.



NBA TV yeni sezonda, D-Smart, Tivibu başta olmak üzere farklı kanal ve platformlardan izlenebilecek.

Saran Medya, İngiltere Premier Süper Ligi’ni ise başta kendi kanalı S Sport olmak üzere D Smart, TRT gibi diğer platformlardan yayınlamaya devam edecek. Bu dönemde “istediğin yerde ve zamanda maç izle” sloganıyla hizmet verdiği S Sport’a yoğun bir abonelik talebi alan şirket, üyelik ücretini de aylık 17,99 lira olarak belirledi. Ulaşılabilir bir fiyat sunan şirketin taahhüt olmadan, kolayca iptal edebilme gibi özelliklerle abone sayısını yüksek oranda artırdığı ifade ediliyor.

Ne olmuştu?



Saran Medya, aralarında İngiltere Premier Ligi, NBA ve İspanya Futbol Ligi (La Liga) popüler birçok uluslararası spor organizasyonunun Türkiye yayın haklarını elinde bulunduruyor. Bu haklarını Türkiye'deki çeşitli yayın kuruluşlarına pazarlayan Saran Medya, sahip olduğu S Sport ile doğrudan sporseverlerle buluşturuyor. Bu yıl sezonlar başlamadan hemen öncesinde Bein Medya ile Saran arasındaki mevcut ortaklık tıkanmıştı. Bunun neticesinde sezon başından bu yana Premier Lig ve La Liga gibi büyük seyirci kitlesine sahip organizasyonlar Bein Medya platformunda izleyici ile buluşamıyordu. Hali hazırda Spor Toto Süper Lig, Türkiye 1. Ligi'nin yanı Fransa Ligi (Ligue 1), THY Euroleague gibi organizasyonlar Bein Medya platformlarından izlenebiliyor.