Sardalya ve kupes balıkları gıda olarak tescillendi
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi, balık türleri kupes ile sardalyayı gıda amaçlı kullanım kapsamında tescil etti. Komitenin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımland
AA
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İki balık türü gıda amaçlı kullanım kapsamında tescillendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) başvurusu, Su Ürünleri Tescil Komitesi'nin yıllık olağan toplantısında karara bağlandı.
Komite; tanımları, morfolojik, biyolojik, genetik ve diğer özellikleri kararda belirtilen kupes ve sardalya balık türlerinin gıda amaçlı kullanım kapsamında tescil edilmesini uygun buldu.