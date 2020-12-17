Sarıbal: Bir ülkenin tarım politikası ancak bu kadar kötü yönetilir

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması yönündeki kararın uygulanma süresinin 30 Nisan 2021'e kadar uzatılmasını eleştirdi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kararın, "tarımın, iktidar tarafından çökertilmesinin adı" olduğunu savundu.

Ülkenin çiftçisine bundan daha büyük bir ihanetin olamayacağını ileri süren Sarıbal, "Topraklarımızı, suyumuzu mahvettiler. Ormanlarımızı yağmalıyorlar. Tohumlarımızı tamamen yabancılaştırdılar. Bugün ülkenin ne gıda egemenliği ne de gıda güvenliği kaldı. Olacak iş değil." ifadelerini kullandı.

Ülkeden yana bir tarım politikasının hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Sarıbal, "İthal ettiklerinin üçte biri kadar tarım sektörümüzü, çiftçimizi destekleseydik bu liberal düzen, kuralsız diye tanımlanan bu vahşi kapitalizm bizi oyuncak yapmazdı. Şu anda oyuncak olduk." diye konuştu.

Gümrük tarifelerinin ve desteklemelerin, bir ülkenin temel tarım politikasını belirlediğini vurgulayan Sarıbal, şunları kaydetti:

"Sizden önceki iktidarların koyduğu gümrük tarifelerinin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, orada oturmayın. Tarım ve Orman Bakanı'nı derhal istifaya davet ediyorum. Bir ülkenin tarım politikası ancak bu kadar kötü yönetilir, tarım ancak bu kadar yerle bir edilir."