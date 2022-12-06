Sarıgül, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu

Sarıgül, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevlerindeki mahkumlar için "genel af" çağrısını yineledi.

Şu anda 78'inci cezaevinin önünde olduğunu söyleyen Sarıgül, kardeşlik hukuku ve toplumsal barış için af istediklerini aktardı. Sarıgül, şöyle konuştu:

"Salgın koşulları dolayısıyla acele yargılamalar ve gözden kaçan bazı konular oldu. Özellikle cezaevlerinde dünyaya gelen binlerce çocuk var. Anne ve babalarını göremeyen evlatlarımız var. Bizim devletimiz vicdanlı, merhametli ve şefkatlidir. O nedenle anneler ve babalar için affet Türkiye'm diyoruz. Parti olarak af çağrımız kesinlikle siyasi değil, vicdani bir çağrıdır. Bu çağrıya bütün siyasi partilerin uyacağına inanıyorum. Bu noktada MHP'nin attığı adımları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afla ilgili söylemlerini son derece değerli buluyorum."

TDP'nin Türkiye'de siyasetin yapılış şeklini değiştirmek için kurulduğunu belirten Sarıgül, bakanlara ve muhalefete karşı söylenen ağır sözleri parti olarak tasvip etmediklerini dile getirdi.

Sarıgül, cezaevindeki açıklamasının ardından esnafı ziyaret etti.

Bir çay ocağına giden Sarıgül, vatandaşlarla sohbet etti. Burada merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le anısını anlatan Sarıgül, "Demirel'e, 'Sayın Cumhurbaşkanım ben genel başkan adayı olmak istiyorum' dedim. Kendisi de 'Sarıgül, baş mı kaldıracaksın?' dedi. 'Sayın Cumhurbaşkanım baş kaldırmak haddime değil ama 35 yıldır Deniz Baykal dedik, hep kal demedik.' deyince 'Bak Sarıgül, baş kaldırırsan başına gelmeyen kalmayacak' diye cevap verdi. Hakikaten başıma gelmeyen kalmadı" ifadelerini kullandı.