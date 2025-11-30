Kars Sarıkamış’ta sincap ve yabani kuş hareketliliği — Millet bahçesinde doğal yaşam

Türkiye’nin en yüksek yerleşim alanları arasında yer alan, 2 bin 150 rakımlı Kars’ın Sarıkamış ilçesi, son günlerde yabani kuşlar ve kızıl sincaplarla renkli görüntülere sahne oluyor. Sarıçam ormanlarıyla tanınan ilçe, çok sayıda yaban hayvanına doğal yaşam ve üreme alanı sunmayı sürdürüyor.

İlçe merkezindeki İnönü Mahallesi’nde bulunan Harun Hayali Millet Bahçesi de bu doğal hareketliliğin öne çıktığı noktalardan biri oldu. Sonbaharın son günlerinde sıkça görülmeye başlayan kızıl sincaplar, saksağan, ağaçkakan ve yeşil ağaçkakan gibi birçok kuş türü doğaseverler tarafından ilgiyle izleniyor.

Ağaçlar arasında hızla hareket eden, masalara kadar inip kozalak kemiren sincaplar ile gövdelerde yuva açan ağaçkakanlar, arazide yiyecek arayan saksağanlarla birlikte fotoğraf makinelerinin hedefinde. Bölgeyi ziyaret eden fotoğrafçılar, bu anları kayıt altına alarak doğa tutkunlarıyla paylaşıyor.

Doğa fotoğrafçısı Muvaffak Hindistan, Harun Hayali Millet Bahçesi’nin her geçen gün daha fazla yaban hayvanı ile canlandığını belirterek şunları söyledi:

“Sarıkamış’ta sonbaharın bitimine yaklaşırken ağaçkakanlar, sincaplar ve zaman zaman tilkiler her sabah bahçede karşımıza çıkıyor. Biz de fotoğrafçılar olarak bu güzellikleri görüntüleyip halka sunmaya çalışıyoruz. Böylesine doğal bir ortamı paylaşmak bizlere büyük mutluluk veriyor.”